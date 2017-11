Goffin im Dauerstress: Aus London zum Davis-Cup-Finale

Von London nach Lille. David Goffin reist von einem Finale zum nächsten und ist im Dauereinsatz. Der 26-jährige Belgier war nach Siegen über einen angeschlagenen Rafael Nadal und später im Semifinale sensationell über Roger Federer erst im Endspiel der ATP Finals in London gescheitert. Nun spielt er in Frankreich im Davis-Cup-Finale mit Belgien um den ersten Titel für sein Land.

Goffin ist als neue Nummer 7 der Welt das Aushängeschild der Gäste im 27.000 Fans fassenden Stade Pierre Mauroy, wo von Freitag bis Sonntag auf Hartplatz gespielt wird. Neben Goffin sind Steve Darcis, Ruben Bemelmans und Arthur De Greef im Team von Kapitän Johan van Herck. Die Gastgeber sind Favoriten auf ihren insgesamt 10. Davis-Cup-Titel, dem ersten seit 16 Jahren. Die Zuschauerzahlen werden ganz nahe an den Rekord aus dem Jahr 2004 herankommen, als Spanien vor 27.200 Fans in Sevilla den Titel geholt hat.

Goffin hatte sich im Endspiel am Sonntag gegen Grigor Dimitrow schon ein wenig an die Atmosphäre gewöhnen können, die ihn in Lille erwartet. Denn Dimitrow wurde von vielen Bulgaren lautstark unterstützt. Gegen den Hexenkessel, der die Belgier erwartet, war das aber nur ein minimaler Vorgeschmack. “In Frankreich für mein Land zu spielen wird etwas anderes, in einem tollen Stadion vor 27.000 Zuschauern. Das wird sehr laut werden. Ich werde versuchen, ein bisschen auszurasten und dann ready für ein weiteres schweres Wochenende zu sein”, versprach Goffin noch nach der Drei-Satz-Niederlage gegen Dimitrow.