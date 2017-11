Goffin eröffnet Davis Cup in Lille gegen Wien-Sieger Pouille

David Goffin, der sich bei den ATP Finals in London erst Champion Grigor Dimitrow im Endspiel geschlagen geben musste, eröffnet das Davis-Cup-Finale Frankreich-Belgien in Lille gegen Wien-Sieger Lucas Pouille. Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung. Nach dem Auftaktmatch am Freitag (14.00 Uhr) trifft Jo-Wilfried Tsonga auf die belgische Nummer zwei, Steve Darcis.

Für Frankreich geht es dabei um den insgesamt 10. Titel, den ersten seit 2001, für Belgien um den überhaupt ersten. Frankreichs Teamkapitän Yannick Noah verzichtete auf das eingespielte Doppel Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert. Herbert steht im Team, anstelle von Mahut rückte Richard Gasquet in die Mannschaft. Dafür hat Noah mit Gasquet einen dritten Einzelspieler zur Verfügung.

Das Stadion in Lille, normalerweise mit 50.000 Plätzen die viertgrößte Fußball-Arena Frankreichs, soll unter geschlossenem Dach vor 27.500 Fans pro Tag über die Bühne gehen. Aus Belgien sollen 4.000 Fans über Tickets verfügen.