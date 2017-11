Frankreich triumphierte zum 10. Mal im Davis Cup

Frankreich hat am Sonntag zum zehnten Mal den Tennis-Davis-Cup gewonnen. Nach der 6:7(5),3:6,2:6-Niederlage von Jo-Wilfried Tsonga gegen ATP-Finals-Finalist David Goffin sorgte Wien-Champion Lucas Pouille in Lille mit einem klaren 6:3,6;1,6:0-Sieg gegen Steve Darcis für den entscheidenden Punkt zum 3:2-Erfolg gegen Belgien. Für die Franzosen ist es der erste Triumph seit 2001.

Wien-Finalist Tsonga (6:3,6:2,6:1 gegen Darcis) am Freitag und das überraschend aufgebotene Doppel Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert (6:1,3:6,7:6(2),6:4 gegen Ruben Bemelmans/Joris de Loore) am Samstag hatten schon zuvor im Stadion Pierre Mauroy von Fußballclub Lille auf Hartplatz zum Erfolg der Gastgeber beigetragen. Das Doppel, das die Franzosen aufboten, hatte vor dem Davis-Cup-Einsatz noch nie gemeinsam auf dem Court gestanden. Frankreich blieb damit an selber Stelle eine Finalniederlage wie 2014 erspart, wo sie gegen die Schweiz mit 1:3 den Kürzeren gezogen hatten.

Seit dem Erfolg 2001 in Australien hatten sie zudem auch in zwei weiteren Endspielen gegen Russland (2:3 in Paris 2002) und Serbien (2:3 in Belgrad 2010) verloren. Nun traten sie in die Fußstapfen von Argentinien, das sich 2016 gegen Kroatien ebenfalls 3:2 durchgesetzt hatte. In der ewigen Siegerliste zogen die Franzosen mit Großbritannien gleich und haben nur noch die USA (32) und Australien (28) vor sich.