„Götzner für Götzner“ helfen Familie Kathan

Familie Kathan hatte vor einer Woche durch einen Großbrand einen großen Teil ihres Bauernhofes im Norden der Marktgemeinde verloren. „Wir sind sehr beeindruckt über die großartige Hilfsbereitschaft und die Unterstützung aus der Bevölkerung. Seit einer Woche sind Kleiderspenden, Spielsachen für unsere drei Kinder und Geldspenden, die wir dringend für einen Neuanfang benötigen, bei uns eingegangen. Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei allen Helfern und allen, die gespendet haben bedanken, “ betonen Florian und Katja Kathan bei der Spendenübergabe auf dem Grundstück ihres ehemaligen Hofes. Hier laufen die Aufräumarbeiten derzeit auf Hochtouren. Die ganze Verwandtschaft packt mit an und Mitglieder der Lumpamusik Götzis sind während der Spendenübergabe im Hintergrund fest am Wegräumen der Überreste des Brandes. „Ein Dank gilt ganz besonders den Menschen aus dem ganzen Land, die in den vergangenen Tagen Summen von 20.- bis 500.- Euro für den Verein Götzner für Götzner gespendet haben, damit wir in dieser speziellen Notsituation der Familie Kathan helfen können,“ informiert Brigitte Loacker.