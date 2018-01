Götzner Fasnat feiert 30 Jahre

Die Götzner Fasnat ist seit drei Jahrzehnten nicht mehr aus der närrischen fünften Jahreszeit weg zu denken.

Götzis Das Kinderfaschingskomitee wurde im Jänner 1975 im damaligen Hotel Kreuz vom Götzner Verkehrsverein gegründet. Ein paar Namen der Gründungsmitglieder: Kurt Küng, Benno Altziebler, Armin Bell, Elmar Oberhauser, Helmut Rinderer, Franz Golmejer und Roman Heinzle. Im kleinen Rahmen wurde damals der erste Kinderfaschingsumzug am Faschingsdienstag durchgeführt. Das Interesse daran war groß. Rund 1500 nahmen aktiv am Umzug teil – ca. 3000 Besucher säumten die Straßen. Die Begeisterung ließ mit den Jahren nach. Der Kinderfaschingsumzug wurde in den Achtziger Jahren nur noch im Zweijahresrhythmus durchgeführt – jeweils am Faschingssamstag. Im Jahre 1988 trat ein Fasnattreiben für Kinder bei der Götzner Hauptschule an die Stelle des Umzuges. In diesem Jahr beschränkte sich der Fasching auf zwei „Lumpasämmlerabende“ und einen Funken. Beim Lumpasämmlerabend wurden die Highlights der Programmpunkte verschiedener Götzner Faschingsbälle auf der Bühne noch einmal aufgeführt. Musikstücke, Tänze, Gesang und Sketche sorgten für wahre Lachsalven.

Einige Götznerinnen und Götzner wollten aber nicht gänzlich auf den Umzug verzichten und organisierten im Februar 1988 eine „Beerdigung“ des Götzner Kinderfaschings. Im damaligen Café Nägele wurde von Maria Högger, Armin Bell und Franz Golmejer zum Neustart des Götzner Kinderfasching aufgerufen. Das Kinderfaschingskomitee des Verkehrsvereines übergab die Organisation der Umzüge, Lumpasämmlerabende und den Funken an den neu gegründeten Verein „Götzner Fasnat“. Im Vordergrund sollten die Kindergärten und Schulen aber auch Vereine, Straßengemeinschaften, Wirtschaft und Gastronomie stehen.

Für die neue Götzner Fasnat wurde ein passendes „Häß“ gesucht – und in Form des „Lumpa-Tschopas“, der aus alten Stoffresten genäht wurde, gefunden. Das neue Logo der Götzner Fasnat, entworfen von Grafiker Hugo Ender, wurde präsentiert. Auch ein eigenes Lumpasämmler Lied und der Fasnatruf entstanden in dieser Zeit. Seither ertönt in der närrischen Zeit der Ruf „Lumpa, Lumpa, Hoi, hoi, hoi“ im ganzen Land, wenn die Götzner unterwegs sind. Auch die Tradition des Braten Stehlens am „Gumpiga Donnschtig“ wurde wiederbelebt und die Krapfenaktion für Kindergarten- und Schulkinder ins Leben gerufen, “ erzählt Maria Ellensohn-Schmid von der Götzner Fasnat. In Zukunft wünschen sich die Mitglieder des Faschingsvereins viele junge „Nachwuchs-Narren“, die Ausdauer, Sinn für Geselligkeit und Humor mitbringen und die fünfte Jahreszeit zum Erlebnis machen. VER

Zahlen und Daten zum Verein:

1878 Teilnehmer, davon ca. 650 Kinder, sind zum Jubiläumsumzug in Götzis angemeldet

1988 Gründungsjahr der Götzner Fasnat

650 Säckle Süßigkeiten werden nach dem Umzug an die Kinder verteilt

70 000 Faschingskrapfen wurden in den letzten Jahren in Kindergärten und Schulen sowie sozialen und öffentlichen Einrichtungen der Marktgemeinde Götzis – mit Unterstützung der Marktgemeinde Götzis und allen Götzner Bäckereien – verteilt

1989 Die Krapfenaktion wurde ins Leben gerufen

Die Götzner Fasnat hat ca. 70 Mitglieder

ältestes Mitglied ist 97 Jahre

jüngstes Mitglied ist 3 Jahre

Facts:

Am Faschingssamstag, 10. Februar 2018 findet wieder der große Götzner Fasnatumzug statt. Es werden 45 Gruppen aus dem ganzen Land erwartet.

Legendäres Faschingstreiben im Anschluss an den Umzug:

✺ **30 Jahre Götzner Fasnat**

✺ Im Zelt bei der Kulturbühne heizt die Band “Zündstoff“ ein

✺ Programm der Kleinen in der Kulturbühne AmBach mit Clownfrau Manuela

✺ Zum Jubiläum kommen „Special Guests“ für Kinder

✺ Chilli Chill – Jugenddisco im ehemaligen „Pfarrsaal“

✺ Die wahrscheinlich größte Faschingsgruppe Österreichs mit insgesamt 669 Teilnehmern, davon 325 Kinder – die Götzner Kindergärten

Lumpasämmler-Lied

Isa, Knocha, Lumpa und Papier,

alli alta Sacha sammland mir,

Isa, Knocha, Lumpa und Papier,

gär all’s sammland mir!

Oma, Opa, Mama, Papa, Kind,

alli rennand i dr Fasnat g’schwind,

Oma, Opa, Mama, Papa, Kind,

alli rennand g’schwind!

Hexa, Kaubeus, Zaub’rer und Vampir,

all dia Fanatbütz die g’falland mir,

Hexa, Kaubeus, Zaub’rer und Vampir,

alli g’falland mir!

D’Götzner Fasnat, jo dia ischt an Hit

groß und klenn toand do vo Herza mit,

d’Götzner Fasnat, jo dia ischt an Hit

groß und klenn toand mit!

Dass mir z’Götzis d’Lumpasämmler sind,

woass im Ländle jedes klene Kind.

Dass mir z’Götzis d’Lumpasämmler sind,

des woass jedes Kind!