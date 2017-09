Gökce Coskun und Cedrik Kunz

Anschließend durften die frisch Vermählten die herzlichsten Glückwünsche der Gäste entgegennehmen. Zu den ersten Gratulanten zählten die Mutter der Braut Kibar Coskun sowie die Eltern des Bräutigams Susanne und Roland Kunz, die sich mit ihren Kindern über diesen glanzvollen Tag freuten. Nach der Trauung feierten die frisch Verheirateten, die sich seit dreieinhalb Jahren lieben, im „Mohrenbräu“ in Dornbirn ein frohes Fest. In Kürze wird sich das Paar auf Hochzeitsreise nach Antalya verabschieden. Der Wohnsitz befindet sich in Lauterach.