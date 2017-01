Eine spektakuläre Vorstellung der Turner erwartet die Gäste dieses Wochenende in Göfis. - © Emir T. Uysal

Göfis. (etu) Die Turnerschaft Göfis lädt zum Turnerball-Wochenende am 27. und 28. Jänner in die Sporthalle Göfis-Kirchdorf ein. Mit dem Turn- und Showprogramm sowie gemütlichem Ausklang will die TS Göfis am Freitag, 27. Jänner, die Gäste begeistern.