Göfner Schulden wachsen

Göfis. (etu) Die Gemeindevertretung in Göfis hat das Gesamtbudget von 13.633.500 Euro einstimmig beschlossen. Der Neubau des Kindergartens Hofen ist die größte Investition des laufenden Jahres. 2017 soll der Baustart für das rund drei Millionen Euro teure Bauprojekt erfolgen. Auch der dringend notwendige Kanalbau (1,4 Millionen Euro), die Wasserversorgung (450.000 Euro) und der Straßenbau inkl. Beleuchtung für das laufende Projekt Unterdorf (380.000 Euro) lassen die Budgetsumme im Vergleich zu 2016 um ca. 3,5 Millionen Euro anwachsen. Und es kommt zu einer Netto-Neuverschuldung von 2,5 Millionen Euro. Die voraussichtliche Gesamtverschuldung beträgt per 31. Dezember 2017 somit rund 15,5 Millionen Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 4700 Euro. Drei Viertel der Gesamtverschuldung, also rund zwölf Millionen Euro, stammen aus Investitionen in Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Miet- und Geschäftsgebäude, deren Rückzahlung durch Gebühren und Mieten erfolgt.

Mittelfristiger Finanzplan

„Dank Einnahmen durch die Aushubmaterialdeponie Siegburg verbleiben noch frei verfügbare Mittel, mit deren Hilfe kleinere Investitionen ohne weitere Verschuldung durchgeführt werden können“, sagt Bürgermeister Helmut Lampert. Der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021, der eine jährliche Neuverschuldung von rund 229.025 Euro vorsieht, wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.

Ergänzend zur bereits beschlossenen Gebührenänderung für das Jahr 2017 werden die Gebühren für die Entleerung von Großbehältern für Rest- und Bioabfall mit 120 Liter mit 9,60 Euro und jene mit 240 Liter mit 19,20 Euro festgelegt.

Neuerungen

Die Landwirtschaftsförderung der Gemeinde wird dahingehend angepasst, dass als Grundlage für die Auszahlung in den Jahren 2016 bis 2019 die Umweltförderung des Landes für das Jahr 2015 dient. Der Sozialausschuss strebt die Einrichtung eines Reparatur-Cafés an. Zur Sanierung des Spielplatzes beim Kindergarten Agasella hat sich bereits eine Elterngruppe gebildet. Im Rahmen eines e5-Workshops wurden für das Jahr 2017 Energieeinsparungen bei Gemeindegebäuden geplant, weiters ein Lichtkonzept für künftige Beleuchtungen erstellt und Möglichkeiten eines Solarkatasters ausgearbeitet.