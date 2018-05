Göfner Nachwuchs zählt zur österreichischen Turnelite

Verein im Fokus: Mit Passion zum Turnsport hat sich die TS Göfis seit 1911 einen Namen gemacht.

Erfolgreich bei Wettbewerben

Großes Augenmerk wird bei der TS Göfis auch auf den Nachwuchs gelegt. Mit Erfolg: Die Turnerschaft hat ca. 50 Kinder und Jugendliche, die an vereinsübergreifenden Wettkämpfen teilnehmen – und das auf höchstem Niveau. Das spiegelt sich in den Wettbewerben wider. Bei den Österreichischen Bundesmeisterschaften (mit ca. 700 Teilnehmern) sind die Göfner mit fünf Mannschaften (je vier Turner) angetreten. Drei davon haben den ersten Platz erreicht und wurden somit als zweitbester Verein Österreichs ausgezeichnet. Beim Vorarlberger Landesturnfest (mit rund 1000 Teilnehmern) konnte die TSG in 14 Altersklassen mit 48 Turnern achtmal den ersten Rang, zweimal den zweiten Rang und einmal den dritten Rang erturnen; alle weiteren Teilnehmer waren ebenso im vorderen Spitzenfeld platziert. Und bei den Oberländer Bezirksmeisterschaften haben die Göfner Mädchen in allen Klassen, in denen sie angetreten sind, gewonnen. Auch die Buben haben in allen Klassen, in denen sie angetreten sind, Podestplätze erreicht.