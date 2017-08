Göfner Dorfmarkt sucht nach Ausstellern

Auf dem Dorf- und bugo-Platz laden lokale und regionale Aussteller in gemütlicher, herbstlicher Atmosphäre zum Einkaufen und Verweilen ein. All jene, welche nun auch als Aussteller tätig werden möchten, können sich bei Richard Sonderegger, Verantwortlicher des Dorfmarktes, unter Tel. 0664/73526126 oder per E-Mail richard.sonderegger@aon.at melden. “Verkauft werden regionale Produkte. “Interessante Produkte sind immer willkommen” weiß Kerstin Gabriel, welche den Markt koordiniert. Für alle Aussteller findet zudem eine Vorbesprechung am Mittwoch, 6. September 2017 um 20 Uhr im Gasthaus Brunnenwald in Göfis statt. Hier werden alle organisatorischen Angelegenheiten besprochen. Dieser Termin ist gleichzeitig auch der Anmeldeschluss” so Gabriel.