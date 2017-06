Göfis feierte Waldfest-Jubiläum

Bis tief in die Nacht wurde schon am Samstagabend ins Pfingstwochenende gefeiert. Rund 2.000 Gäste läuteten mit Roadwork, Os and the Sexual Chocolates, dem Ski-Schuh-Tennis-Orchestra und dem Top-Act Russkaja das Waldfest ein. Der Abend wurde nach dem Motto „Bunt im Waldfest“ von der Feldkircher Bunt Bar präsentiert. Zu Ska, Funk und Reggae wurde heiter auf der Tanzfläche und den Tischen getanzt.

Alpenstarkstrom am Sonntag

Am Sonntagabend bewiesen Alpenstarkstrom nach dem Ortsvereinsturnier, dass sie auch alleine einen ganzen Abend für Party pur sorgen können. Ausgelassen und wild wurde zu den beliebten Party-Klassikern wie „Joana“ oder „Sweet Caroline“ getanzt und anschließend noch bis spät in die Nacht zu den Lieblingssongs abgefeiert.

Frühschoppen zum Finale

Zum Abschluss gab es am Pfingstmontag einen zünftigen Frühschoppen. Ab 11 Uhr spielte das Trio Gerhard Gabriel („Gegi“ Ex-Klostertaler) Volksmusik-Klassiker und ein buntes Potpourri der schönsten Italo-Hits, wobei zu Adriano Celentano & Co das Tanzbein geschwungen wurde. Anschließend spielte der Musikverein Göfis im bewirteten Festzelt zum Grande Finale des dreitägigen Jubiläums-Partymarathons auf. An den Bierbänken wurde munter und fröhlich weitergeschunkelt und gefeiert. Der SC Göfis freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste.