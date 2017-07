Goalie Bachmann unterschrieb bei Premier-League-Club Watford

Der 22-jährige Wiener unterschrieb für drei Jahre, wie der Club am Samstag bekannt gab. Bachmann stand zuletzt sechs Jahre bei Stoke City unter Vertrag.

Für den Verein von Marko Arnautovic kam er aber zu keinem Pflichtspieleinsatz. Bei Watford dürfte er ebenfalls als Ersatz für den Brasilianer Heurelho Gomes vorgesehen sein. “Ich bin hocherfreut, dass ich bei Watford unterschrieben habe. Ich kann es kaum erwarten, alle beim Club und die Fans zu treffen, und mit der Arbeit zu beginnen”, twitterte Bachmann, der mit seinem neuen Arbeitgeber von 16. bis 22. Juli ein Trainingslager in Going absolviert.

Delighted to have signed for @WatfordFC ! Can't wait to meet everyone at the club, all the fans and start working hard!pic.twitter.com/qiTqfUhTiK

— Daniel Bachmann (@DBachmann1) 1. Juli 2017