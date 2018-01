Glücksfee und Helferin

Die 25-jährige Eileen Mistura steht beim Seehallencup in Hard fast ununterbrochen hinter der Theke und leistet Großartiges sehr zum Wohle der vielen Besucher und dem Veranstalter FC Hard

Dem sechsköpfigen Organisationsteam mit Markus Gartner und Herbert Sutter an der Spitze vom Forstner Seehallencup gehört Eileen Mistura nicht an. Aber dafür leistet die sympathische 25-jährige Studentin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Lindau seit der Gründung des Hallenfußballturnier in der Sporthalle am See in Hard vor mittlerweile schon fünf Jahren nach Weihnachten bis Mitte Jänner unglaublich viel in Sachen Ehrenamt. Eileen Mistura ist eine von mehr als zweihundert freiwilligen Helfern, die zum großen Gelingen abseits des sportlichen Aspekt vom Seehallencup beitragen. Bei der Auslosung vom Bandenzauber in Hard war Eileen Mistura in den letzten Jahren mehrmals schon Glücksfee und zog zusammen mit Prominten wie Altach Trainer Klaus Schmidt und Altach Goalie Martin Kobras die Paarungen. Die Erzieherin steht zwischen dem 27. Dezember und dem 13. Jänner mehr als an zehn Turniertagen bis zu 12 Stunden täglich hinter der Theke im Foyer in der Sporthalle am See und kümmert sich um die Bedürfnisse der vielen Besucher. „Ich mache das sehr gerne. Mit Menschen in Kontakt zu treten gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes und immer wieder eine neue Herausforderung“, sagt Eileen Mistura. Durch ihre schulische Ausbildung mit abgeschlossener Matura an der HLW Rankweil übernimmt sie sehr gerne diverse Arbeiten in der Gastronomie und wird dies auch in den nächsten Jahren fortsetzen sehr zum Wohle des Traditionsvereins. Eigentlich fast immer erhält Eileen Mistura hinter der Theke beim Ausschank von Getränken eine große Unterstützung ihrer Mutter Elke und vom Vater Markus. „Wir sind schon ein eingespieltes Team. Auch am Samstag 13. Jänner am Finaltag werde ich zusammen mit meiner Mama von morgens bis spät in die Nacht die Gäste betreuen und es wird sicher wieder stressig und lang werden.“ Im nächsten Jahr erhält Eileen MIstura zusammen ihren Eltern noch viel mehr Arbeit in der Wirtschaft. Mit der Fertigstellung der zweiten Sporthalle am See gibt es für den Veranstalter FC Hard die große Chance noch mehr teilnehmende Mannschaften in die Bodenseegemeinde zu lotsen und zeitgleich in zwei Hallen auf Kunstrasen Fußball zu spielen. „Die spezielle Atmosphäre in der Sporthalle und die guten Leistungen der Amateurkicker sind etwas Einzigartiges. Der Seehallencup hätte sich noch mehr Zuschauer redlich verdient. Aber das Turnier muss in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen. Ein gewisser Standard und Stellenwert ist schon vorhanden.“ Demnach wünscht sich auch Eileen Mistura und die zweihundert Helfer plus das OK-Team noch größeren Zuschauerzuspruch zum Seehallencup. Besonders die Vergrößerung der Altersstufen bei den Nachwuchsteams spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Für Eileen Mistura ist auch klar, dass während den Turniertagen am Seehallencup vor allem viele Eltern von Nachwuchsspielern Großartiges und das ohne jeden Euro Honorar leisten.