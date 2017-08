Glückliche Gewinnerin bei “Kuchen & Torten”-Gewinnspiel

Sie hat für das VN-Rezeptmagazin „Kuchen & Torten“ ein „Schwarzpolenta (Buchweizen)-Tortenrezept eingeschickt und bei der Gewinnermittelung zog die Glücksfee ihr Rezept. Die Koblacherin hat einen Gutschein vom SENTIDO Seehotel am Kaiserstrand in Lochau gewonnen. Auf sie und eine Begleitperson wartet eine Übernachtung in der Kaisersuite mit Vital-Frühstück und Nutzung des Spa- &Wellnessbereiches. „Ich bin begeistert vom Gewinn, da ich gerne auf Wellness gehe“, erklärte Birgit Amann bei der Gutscheinübergabe glücklich.

