Glückliche Gewinner bei Meusburger

Das Gewinnspiel, welches im Rahmen des Tags der offenen Tür bei Meusburger stattgefunden hat, erfreute sich großer Beliebtheit unter den zahlreichen Besuchern.

Unterstützung der Wirtschaftsregion

Überreicht wurde der Gewinn von Roman Giesinger, Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung Personal bei Meusburger. „Wir freuen uns sehr, dass das Gewinnspiel am Tag der offenen Tür so gut angenommen wurde. Die Unterstützung der umliegenden Wirtschaftregion ist uns ein großes Anliegen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit der Hofsteigkarte fünf unserer Besucher glücklich machen konnten.“, so Giesinger.