Glücklich ist, wer sich glücklich fühlt

Spannender Vortrag von Manfred Rauchensteiner

Sulz Menschen „aufzuwecken“ und erklären wie die Gefühlswelt erschaffen ist und wie wir leicht im Hier und Jetzt leben können. Das war der Hauptinhalt des Vortrags am Sonntagabend in der Bücherei Sulz-Röthis. Das Büchereiteam war vom großen Andrang überrascht, immer mehr Besucher strömten in die Bücherei um zu hören was das Herz besser weiß als der Verstand.