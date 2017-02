Glucks “Orpheus und Eurydike” in Bregenz bejubelt

Der kanadisch-koreanische Sänger David DQ Lee in der Hauptrolle - © APA (Landestheater/Anja Koehler)

Gluck-Renaissance rundum: Nach St. Gallen in der Schweiz und jüngst Salzburg hat nun das Landestheater Vorarlberg Christoph Willibald Glucks erste Reformoper “Orpheus und Eurydike” auf den Spielplan gesetzt. Die in italienischer Sprache (mit deutschen Übertiteln) ohne Pause gesungene Premiere wurde Mittwochabend im Bregenzer Theater am Kornmarkt zum bejubelten Publikumserfolg.