GLS Austria investierte 3,5 Mio. Euro in neues Depot in Vorarlberg

In die Niederlassung wurden 3,5 Mio. Euro investiert, sie soll als “Tor in die Schweiz” dienen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Im neuen Depot können stündlich 2.500 Pakete umgeschlagen werden.

Fläche auf 5.600 Quadratmeter verdoppelt

Die Fläche des Depots wurde auf knapp 5.600 Quadratmeter Fläche verdoppelt. Es verfügt über 38 Tore, von denen aus die Zustelltouren starten, früher waren es 20 Tore gewesen. Die Be- und Entladung von Fernverkehrs-Lkw erfolgt über vier weitere Tore. “Mit dem Neubau verstärken wir unsere Präsenz in der Region und sind bereit für weiteres Mengenwachstum in Vorarlberg und in die Schweiz”, sagte Axel Spörl, General Manager GLS Austria.

Die GLS Austria ist eine Tochtergesellschaft der GLS, General Logistics Systems B.V. mit Hauptsitz in Amsterdam. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe nach eigenen Angaben 41 europäische und sieben US-Staaten ab. Es stehen über 70 Umschlagplätze und mehr als 1.000 Depots zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2016/17 wurde mit rund 17.000 Mitarbeitern ein Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt.