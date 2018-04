Global 2000 fordert mehr Anstrengungen bei Energiewende

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat sich angeschaut, wie gut die einzelnen Bundesländer bei der Umsetzung der Energiewende im Wärmebereich liegen. Nach einer Bewertung in drei Kategorien (Ausstieg aus Erdöl, Ausstieg aus Erdgas und Steigerung der Gebäudeeffizienz) beim sogenannten Wohnbaucheck haben Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg die Nase Form, teilte die NGO am Mittwoch mit.

In den drei führenden Ländern seien Akzente für den Ausstieg aus fossiler Energie und die Steigerung der Gebäudeeffizienz am deutlichsten sichtbar geworden, so Johannes Wahlmüller von den Umweltschützern. Insgesamt erfreulich sei, dass die Zahl der Ölheizungen in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel zurückgegangen sei. Am stärksten seien die Rückgänge in Vorarlberg, Salzburg und Wien gewesen. Rückläufige, aber etwas schwächere Trends gebe es in allen anderen Bundesländern.