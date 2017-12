Glitzer, Glitter und Glamour im Paschanga 2.0

In der Bregenzer Kult-Bar geht’s derzeit heiß her, denn es ist Party angesagt.

Gestern wurde Glitzer, Glitter und Glamour in der Cocktailparty gefeiert. In den nächsten Tagen geht es weiter mit X-Mas Student Night am 27.12, bei der es Cuba Libre, Passao Orange oder Moscow Mule für scharfe 3,50 Euro gibt. Am 30.12 wird zurück in die 80er gereist und am 30.1 wird die Pre-Silvester Sommernachtsparty gefeiert, bei welcher der Dresscode Sommeroutfit lautet. Genauso heiß wie die Klamotten sind die Sommerhits der 90er bis heute, es gibt Corona Specials und gratis Summer Giveaways! Sei dabei.