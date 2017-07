Glatte Final-Niederlage von Gerald Melzer in Cortina

Der jüngere der beiden Melzer-Brüder wird sich in der Weltrangliste aber um 16 Plätze verbessern und als 150. das Heim-ATP-Turnier in Kitzbühel in Angriff nehmen. Am Tag zuvor hatte Gerald Melzer an der Seite von Guido Andreozzi (ARG) den Doppel-Titel geholt und zwar mit einem 6:2,7:6(4) über die topgesetzten Steven De Waard/Ben McLachlan (AUS/JPN).

Melzer wird nun am Dienstag beim “Generali Open” in Kitzbühel erstmals im Einsatz sein. Der Vorjahres-Halbfinalist trifft auf den Argentinier Carlos Berlocq.

(APA)