“Glashus“ der Kreativität

Ein alter Holzboden, bunt zusammengewürfelte Stühle und Sofas und hier und da ein bisschen grün. Das ist die gemütliche Atmosphäre, die dem „Glashus“ in Frastanz einen unverwechselbaren Charme verleiht und in der Kreativität erlebt und gelebt werden kann. Nachdem Sebastian Geiger als Profi-Snowboarder sieben Jahre lang dem Schnee hinterher jagte und auf dem Snowboard die ganze Welt bereiste, entschied er 2016, dass es Zeit für etwas Neues war. Er tauschte den Reisekoffer gegen das 8000 m² große Gärtnereigelände seiner Eltern und entwickelte die Idee, in einem alten Glashaus – welches als Lagerhalle genutzt wurde und dafür aber eigentlich viel zu schade war – einen Raum für alle zu schaffen. „Ich habe einfach die Möglichkeiten gesehen, was man alles mit dem Glashaus machen kann, wenn man es nicht nur für sich selber nutzt.“

Netzwerken im Ländle

So lud sich Sebastian Vorarlberger ein, die er interessant fand und überlegte sich erste Events. Darunter befanden sich Architekt Martin Mackowitz, Stefan Lins vom Büro für Zukunftsfragen, Johanna Bernkopf (Potentiale, ArtDesign), Verena Fröwis von der Stadt Feldkirch und Musiker Christoph Gallaun. Gemeinsam überlegte man sich erste Events. Im vergangenen August ging es dann los mit dem Nachtflohmarkt „Immer noch und sowieso schön“, eines der wenigen Events die Sebastian selber veranstaltet hat. Es folgen viele weitere Veranstaltungen, ganz ohne finanzielle Hintergedanken. „Wer für seine Veranstaltung keinen Eintritt verlangen möchte und auch für seine Arbeit nichts möchte und keine Förderungen oder Spenden in Anspruch nimmt, bekommt das „Glashus“ for free und muss im Gegenzug nur einmal die Bar schmeißen.“ Das „Glashus“ ist Experimentierraum für Kultur, Möglichkeit, Anregung und Nährboden. Wer sich selbst einen Eindruck vom vielfältigen Angebot machen möchte, hat gleich morgen beim Fest für junge Start-Ups die Gelegenheit daz dazu!

3 Fragen an Ex-Snowboarder und „Glashus“-Mastermind Sebi Geiger:

Snowboarden – Ende deiner Karriere?

„Normalerweise ist das eine Entscheidung der Sponsoren. Die sagen dann, dass es Zeit ist aufzuhören. Ich wollte aber einfach selber nicht mehr und niemanden ausnützen. Somit habe ich meinen Sponsoren gesagt, dass jemand anders das Geld wohl besser brauchen kann als ich.“

Wie ist das „Glashus“ entstanden?

„Die Vorarlberger schätzen es sehr, wenn man etwas Cooles auf die Beine stellt. Dann habe ich das Glashaus meiner elterlichen Gärtnerei übernommen –

8000 m² Raum für Kreativität. Ich habe von einem Koffer auf 8000 m² gewechselt.“

Welche Ziele hast du dir gesetzt?

„Ich wollte einen Raum schaffen, wo Menschen sich ausleben und innovative Ideen verwirklichen können. Die einzige Vorgabe besteht darin, dass jede Veranstaltung öffentlich sein muss. Bisher gab es einen Nachtflohmarkt, einen Brunch oder Wohnzimmerkonzerte, eine Projektschmiede und Poetry Slams. Ich würde das ‚Glashus‘ gerne jeden Donnerstag öffnen. Vielleicht mit einem Open Plattenspieler, wo jeder etwas spielen kann. Es soll einfach darum gehen, sich mit Menschen auszutauschen, die einen weiterbringen, gute Unterhaltungen führen, einfach eine gute Zeit haben.“

Zur Person

Name: Sebastian Geiger

Geboren: 28. November 1989

Wohnt in: Frastanz

Beruf, Ausbildung: Gelernter Heizungsinstallateur, Profi-Snowboarder, Gründer Glashus

Infos:

Glashus, Auf dem Rud 10, Frastanz

Termine:

1. Mai: „Feier-Tag – Fest mit jungen Star-Ups“

7. Mai: Ausklang – Slam- und Musikbühne

11. Mai: Projektschmiede

28. Mai: Konzert mit Mono Express

