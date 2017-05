Glanz und Glemmer im Reichshofsaal

Lustenau. In glänzenden, auffallenden, einzigartigen Roben erschienen die Damen zum Sommerball, gefolgt von ihren Begleitern, die sich nicht minder in Schale geworfen hatten, schließlich lautete das Motto an diesem Abend: „Superstars“. Wer möchte nicht wenigstens einmal im Jahr über den roten Teppich flanieren, sich von der Menge bewundern lassen und sich wie ein wahrer Superstar fühlen? Die Veranstalter, allen voran Präsidentin Margit Hinterholzer gewährten ihren Gästen an diesem Abend auch Einblick in die kommende Herbstproduktion, die mit dem Musical „Jesus Christ Superstar“ eine brillante Show auf die Bühne bringen wird. Souverän und charmant begleiteten Sandra Nemetschke und Martin Frontull den Abend als Moderatorenteam.

Es wird getanzt heut Nacht

Schon nach wenigen Jahren hat sich der Sommerball als wunderbarer Tanzanlass etabliert, da mit dem mtvo-Salonorchester „Tafelspitz“ (Leitung Werner Zudrell) sowie der Big Band „John Goldner Unlimited“ (Leitung Wolfgang Kühne) die wohl besten Voraussetzungen für Stimmung und Qualität auf dem Tanzparkett gegeben sind. Tanzwillige konnten sich außerdem von den Tanzpartnern des Tanzsportclub Blau-Gold Dornbirn/Lustenau/Koblach aufs Parkett führen lassen. Mit einem Walzer wurde die Bühne für die Tänzer freigegeben.

Glamouröse Programmpunkte

Begeistert nahmen die rund 300 Gäste das Angebot in der Foto-Lounge in Anspruch, für die Fotograf Andy Sillaber verantwortlich zeichnete. Junge, engagierte Ballett-Mädchen, welche auch beim Musical ihren Auftritt hatten, verkauften Lose und zogen zu späterer Stunde die glücklichen Gewinner. Unter anderem wurde eine Handtasche von Model und Designer Mike Galeli verlost, ebenso eine bestens gefüllte Holzkiste mit Pfanner-Spirituosen oder ein Tisch-Feuer von Seewald Öfen. Als Hauptpreise waren ein Maßanzug von Sagmeister Der Mann sowie ein Beauty-Paket mit Botox-Behandlung von Schönheitschirurg Werner Mang zu gewinnen. Das Programm-Highlight stellte der Auftritt von „Jesus“ Darius Merstein und „Judas“ Martin Werth dar, begleitet von den Soulgirls sowie dem mtvo-Chor unter der Leitung von Darina Naneva.

Ausgefallene Deko und ausgelassene Stimmung

Auch für die Gestaltung des Ballsaals ließen sich mtvo-Präsidentin Margit Hinterholzer und das zwölfköpfige OK-Team Dekoratives einfallen: Traumhafte Afrika-Damast-Stoffe von Getzner Textil, Hunderte Frischblumen von Rosen Waibel sowie zahlreiche Mode- und Damenhut-Inspirationen machten die Location zur prachtvollen Superstars-Zone. Den Gästen wurde ein prachtvolle Ballnacht geboten, die bis in die frühen Morgenstunden ihren Lauf nahm, sehr zur Freude der Veranstalter.