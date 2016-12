Gladbach trennte sich von Trainer Schubert – Nachfolge offen

Die Gladbacher waren am Dienstag mit dem 1:2 gegen Wolfsburg auf Platz 14 abgerutscht. In den jüngsten elf Spielen gelang nur ein Sieg. “Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit Andre zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden”, erklärte Borussia-Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch.

“Entwicklung ins Stocken geraten”

Der 45-jährige Schubert hatte sein Amt im September 2015 angetreten und den Club in der Vorsaison auf Rang vier geführt. “Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen”, so Eberl.

Dieter Hecking laut Medien Nachfolger

Dieter Hecking wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Demnach soll der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg, der seit 17. Oktober auf dem Markt ist, einen Vertrag bis 2019 erhalten. Der Club wollte dies am Mittwochnachmittag auf Anfrage aber nicht bestätigen.

Hecking hätte Bezug zum Club. Zu Beginn seiner aktiven Karriere trug der Offensivspieler in der Saison 1984/85 schon einmal das Borussen-Trikot. Als junger Profi absolvierte der Offensivspieler allerdings unter Trainer Jupp Heynckes nur sechs Spiele.

