Gitarre trifft auf Orgel

Klaus Kuchling, Domorganist am Klagenfurter Dom und Professor am Kärntner Landeskonservatorium, und die aus Bludesch stammende, heute in Wien tätige Gitarristin Angela Mair werden dieses Konzert gestalten. Dabei werden Orgelkompositionen von Georg Muffat, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart sowie Kompositionen für Gitarre von Mauro Giuliani, Napoleon Coste und Andrew York zu hören sein.

Eine absolute musikalische Rarität ist sicherlich das Konzert für Orgel und Gitarre des spanischen Barockkomponisten Padre Jose Blanco, das Angela Mair für die Besonderheiten der Bludescher Bergöntzle-Orgel eingerichtet hat und zur Aufführung kommen wird.