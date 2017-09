Gisingerin Walser mitten in der Weltspitze, Rekord von Schnetzer

Der 10. Int. Ems-Cup wurde vom ÖAMTC Radsportverein Hohenems veranstaltet. Er dient für die meisten Starter als Vorbereitungs-Wettkampf auf die WM Saison. Für die heimischen Starter zählt das Ergebnis zur 1. von 6 WM Qualifikationen. Es wurde eine Vorrunde ausgetragen, die jeweils Kategorien Besten starteten dann im Finaldurchgang um den Sieg im Ems-Cup. Mit drei amtierenden Weltmeister, Vizeweltmeistern, WM Bronzemedaillengewinnern usw. war der Ems-Cup, einmal mehr Top besetzt.Gewonnen hat den Ems-Cup 2017 Haase Maren vom RV Blitz Hoffnungsthal (bei Köln) D, vor der der fünffachen Weltmeisterin Dr. Biethan Corinna vom SKV Mörfelden D, den dritten Rang erreichte Walser Julia vom ÖAMTC RC böhler Gisingen

Mit einem neuen österr. Rekord durch Marcel Schnetzer im 1er der Herren (152,75 Punkte) und zahlreichen persöhnlichen Bestleistungen war der Wettkampf geprägt von Top Leistungen in der Vorrunde wie auch im Finale.

Walser Julia Giesingen konnte sich in der Vorrunde der überaus stark besetzen Gruppe der 1er Frauen durchsetzen und gewann vor Biethan Corinna D, und Mathis Adriana die in ihrem zweiten Wettkampf nach der langen Verletzungspause eine top Leistung bot. Die Junioren Europameisterin Schneider Lorena Höchst war ebenfalls gut in Form, erreicht in der Vorrunde den fünften Platz und verwies damit die amtierende Weltmeisterin Hattemer Lisa D auf den sechsten Platz, die somit nicht einmal ins Finale kam. Das war schon eine kleine Überraschung das Hattemer Lisa sich nicht für ds Finale qualifizieren konnte, 2016 gewann sie noch den Ems-Cup. Dafür konnte sich der neu formierte 4er von Höchst mit Wetzel Julia, Huber Leonie, Schneider Lukas und Schneider Lea, knapp für das Finale qualifizerien. Sie zeigten sowohl in der Vorrunde wie im Finale eine Top Leistung.

Im Finale wurden die Karten neu gemischt. Haase Maren zeigte eine fast fehlerlose Kür und hat knapp vor Biethan Corinna gewonnen, mit einer neuerlichen starken Leistung erreichte Walser Julia den dritten Rang, Mathis Adriana konnte im Finale nicht mehr an Ihre leistungen von der Vorrunde anschließen und erreichte den 10 Rang. Der Weltmeister im 1er, Kohl Lukas blieb in der Vorrunde wie im Finale nicht ganz fehlerlos und kam auf den 4. Rang, dahinter gleich Schneider Lorena Höchst