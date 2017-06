Das Rad-Team Katjuscha kommt mit einem enorm starken Aufgebot zur Österreich-Rundfahrt. Am Sonntag wird in Graz auch der Russe Ilnur Sakarin, der Fünfte des jüngsten Giro d’Italia, an der Startlinie stehen. Der 27-jährige Sakarin hat je eine Etappe der Tour de France (2016) und des Giro (2015) gewonnen und startet nun in Österreich den Aufbau für die Vuelta a Espana (ab 19. August).

Gemeinsam mit Sakarin kommen der Spanier Angel Vicioso und der Este Rein Taaramäe (Elfter Tour de France 2011), zwei starke Kletterer, sowie Ex-U23-Weltmeister Sven Erik Byström. Abgesagt hat hingegen laut Mitteilung der Veranstalter vom Montag der Vorjahressieger Jan Hirt aus Tschechien. Sein CCC-Teamkollege Felix Großschartner ist aber fix dabei. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken