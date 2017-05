Giro d’Italia: Playboy-Häschen sorgt für Fast-Crash

Bei der Etappe am Sonntag von Tortoli nach Cagliari war auch das Model an der Rennstrecke, um die fleißigen Radler anzufeuern. Voll in ihrem Element hüpfte die Blondine auf und ab, winkte und schrie – und das natürlich auch perfekt in die Kamera.

Tanzen für die Kamera

Ihr Einsatz sorgte allerdings fast für eine Katastrophe, denn nur wenige Zentimeter trennten den Fantanz von einem Massencrash. Summers präsentierte ihre Klatscherei gerade der Kamera als von hinten die Rennradfahrer anbrausten. Das Model konnte noch ausweichen, die Fahrer sich gerade noch auf den Rädern halten.