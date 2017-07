“Giraffe” gewann historisches Pferderennen “Palio” in Siena

Jonatan Bartoletti auf "Sardana" gewann vor 60.000 Zuschauern - © APA (AFP)

Beim ebenso traditionsreichen wie umstrittenen Palio-Pferderennen in Siena hat am Sonntagabend die “Giraffe” gesiegt. So lautet die deutsche Übersetzung des Stadtbezirks, dessen Vertreter Jonatan Bartoletti mit dem Pferd “Sardana” vor 60.000 Zuschauern auf dem Hauptplatz der Stadt in der Toskana den Wettstreit für sich entschied. Das Pferd des Stadtviertels Tortuca weigerte sich zu starten.