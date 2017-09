Gipfele-Aktion und Besichtigung Bahnhofsneubau

Mobilitätsgemeinderat Dietmar Haller und Tiefbaugemeinderat Martin Fitz überreichten am Morgen von ihnen selbstfinanzierte leckere “Gipfele” aus heimischer Produktion an die Bahnfahrer.

„Es soll ein kleines Dankeschön an die vielen Öffibenutzer sein, die in ständig steigender Zahl die Bus- und Bahnverbindungen innerhalb Lustenaus und in der Region nützen“, so Haller. Mit der spontanen Aktion will man noch mehr Menschen in Lustenau dazu bewegen, möglichst oft auf die umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Besichtigung ÖBB Bahnhofsneubau

Die Fertigstellung des neuen Bahnhofes geht mit riesigen Schritten weiter voran. Die Unterführung mit den drei Personenliften ist ebenso fertiggestellt wie die Überdachung des Mittelbahnsteiges sowie die Bodenplatte samt Überdachung eines Teils des Busbahnhofes und der Radabstellanlage auf der westlichen Seite. In diesem Bereich wird auf Initiative von GR Haller von der Marktgemeinde Lustenau ein Raum für eine Bäckerei samt WC Anlagen errichtet. Auf der östlichen Seite ist auch die Überdachung für die Radabstellanlage Bahngasse bereits fertiggestellt.

Eine neue Zufahrtsstraße vom Kreisverkehr Hagstraße zum Busbahnhof und in weiterer Verlängerung ins Industriegebiet Bahnhof samt neuer Kanalinfrastruktur und Beleuchtung soll später das Projekt vervollständigen, erläutert Tiefbaureferent Martin Fitz.

Busbahnhof und Fahrradabstellplätze 2018

Der restliche Teil des Busbahnhofes mit 3 Anlegekanten und Haltefläche für 5 Busse gleichzeitig wird im Frühjahr 2018 in Angriff genommen und sollte bis Herbst 2018 errichtet sein. In diesem Zuge werden 34 PKW Abstellplätze, zwei Taxistandplätze und Stellplätze für mobilitätseingeschränkte sowie Kiss&Ride Plätze errichtet. Für Radfahrer werden auf der Westseite und auf der Ostseite 170 Stellplätze, davon 50 absperrbare Fahrradboxen errichtet.

Gleissperre für Vorarbeiten genutzt

Im August waren beim Lustenauer Bahnhof die Gleise für wichtige Arbeiten zum neuen Bahnhof gesperrt. Diese Gleissperre wurde für weitere Tiefbauarbeiten genutzt um die Ortskanalisation und Wasserversorgung zu erweitern – unter anderem wurden hier Rohre sogar unter den Gleisen durchgepresst.

Beim Bahnhof Lustenau sollen rund 3,5 Hektar bereits gewidmete, im Privatbesitz befindliche Flächen als Betriebsgebiet entwickelt werden. Wichtige Vorarbeiten dazu konnten schon durchgeführt werden, wie etwa die Errichtung einer Baustraße, deren Fläche zuvor von den ÖBB gekauft wurde. Nach der Bahnhofseröffnung wird die dann fertig auszubauende Straßenverlängerung das Gebiet zusätzlich beleben und eine weitere Zufahrts- und Ausfahrtsmöglichkeit zum Bahnhof bieten.

Bus- und Bahn gewinnen an Attraktivität

Der Bahnhof Lustenau ist die wichtigste Mobilitätsdrehscheibe der Marktgemeinde geworden. Dank attraktiver Zugsverbindungen nach Bregenz hat sich die Frequenz in wenigen Jahren vervielfacht. Knapp 850 Passagiere passieren täglich den Bahnhof.

Gleisschleife Süd 2020

Nach Abschluss der Bauarbeiten am Bahnhof Lustenau und an der Bahnstrecke nach Hard und Lauterach sollte es auch möglich sein, Züge in 3 Jahren von Lustenau nicht nur nach Bregenz sondern auch direkt in Richtung Dornbirn zu führen. „Dies wäre ein weiterer Quantensprung in der erfreulichen Entwicklung rund um die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Lustenau“, so Dietmar Haller abschließend.

Umbau ÖBB Bahnhof Lustenau:

• Spatenstich: 22. Februar 2016

• Gesamtfertigstellung: geplant bis Sommer 2018

• Investition: 30,6 Millionen Euro

• Baumaßnahmen: 160 Meter langer Bahnsteig mit zwei Bahnsteigkanten

Witterungsgeschützte Wartebereiche mit Sitzbänken

55 Meter lange Personenunterführung sowie drei Personenlifte

2.800 Meter neue Gleise samt Ober- und Unterbau Busterminal mit fünf Halteflächen für regionalen Busverkehr

2 überdachte Bike & Ride Anlagen für 170 Fahrräder

Park & Ride Anlage mit 34 PKW Stellplätzen

620 Meter lange Lärmschutzwand im Bereich Bahngasse