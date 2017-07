Ginter wechselt zu Gladbach, Luiz Gustavo nach Marseille

Ginter, der mit Deutschland am Sonntag in St. Petersburg den Confederations Cup gewonnen hat, muss nur noch den Medizincheck absolvieren, gaben die beiden Clubs am Dienstag bekannt. Der 16-fache Nationalspieler soll gemäß Medienberichten einen Vertrag bis 2021 unterschreiben. Bei Gladbach soll Ginter den zu Chelsea zurückgekehrten Dänen Andreas Christensen in der Abwehr ersetzen.

Der 29-jährige Luiz Gustavo wechselt vom VfL Wolfsburg, der in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt erst in der Relegation fixiert hatte, zum Fünften der französischen Meisterschaft Olympique Marseille. Zuvor hatte der 41-fache Teamspieler unter anderem 2013 mit Bayern München die Champions League gewonnen.

(APA/ag.)