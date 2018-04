Gin-Tonic Eis aus Vorarlberg

Die Kolibri Eisdielen verkaufen am kommenden Wochenende Gin-Tonic Eis mit Gin aus Vorarlberg. Das Eis enstand aus einer Kooperation der Kolibri Eisdielen und "Franz von Durst".

Am Wochenende gibt es in den Kolibri Eisdielen in Wolfurt und Feldkirch Gin-Tonic Eis. Der Gin und das Tonic Water stammen vom Vorarlberger Getränkehersteller “Franz von Durst”. Die Idee, ein Gin-Tonic Eis herzustellen, entstand aus der langjährigen Bekanntschaft von Alex (Franz von Durst) und Katarina Rankovic (Chefin der Kolibri Eisdielen). “Wir kennen uns schon länger und dachten, es wäre cool, wenn es ein Gin-Tonic Eis mit dem ‘Franz von Durst’-Gin geben würde”, erklärt Alex. Der Gin ist seit zwei Wochen erhältlich und kann am Wochenende auch als Eis verzehrt werden.