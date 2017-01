“Gilmore Girls”: Das sagt Netflix zum Vater von Rory’s Baby

Es sah so schön zufriedenstellend aus gegen Ende des großen Netflix-Serien-Revivals rund um Stars Hollow. Lorelai heiratet endlich Luke und Rory stand kurz davor, als Schriftstellerin große Erfolge zu feiern. Doch dann ließen die Drehbuchschreiber Rory in den letzten Sekunden die drei bedeutsamen Worte sagen, die einer der gemeinsten Cliffhanger der Seriengeschichte sein könnten: “Ich bin schwanger!”

Schon kurz nach der Ausstrahlung wurden Stimmen laut, die eine Fortsetzung mutmaßten, schließlich wollten die Zuschauer nun auch wissen, wer der Vater von Rory’s Baby denn nun ist. Doch sowohl Netflix, als auch alle Beteiligten dementierten eine mögliche Fortsetzung. Nun befeuern der Streaming-Dienst mit einem simplen Tweet die Gerüchteküche wieder:

Netflix US on Twitter Where’s an eighth grade science fair when you need one? #GilmoreGirls

Das Foto spielt damit auf die sechste Staffel der “Gilmore Girls” an, in der sich April mithilfe eines Wissenschaftsprojekts auf die Suche nach ihrem biologischen Vater macht. In Rory’s Fall kommen drei Väter in Betracht: Logan Huntzberger (Matt Czuchry), Paul (Jack Carpenter) oder “ein Typ in einem Wookiee-Kostüm”.

Deutet also doch alles auf eine Fortsetzung der “Gilmore Girls” hin?