Gillian Anderson mit einem Hollywood-Stern geehrt

2.625. Stern geht an Schauspielerin Gillian Anderson

2.625. Stern geht an Schauspielerin Gillian Anderson ©APA (AFP)

Großer Auftritt für Gillian Anderson in Hollywood: Die 49-jährige Schauspielerin ist am Montag auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette gefeiert worden. Auf dem Hollywood Boulevard enthüllte sie persönlich die 2.625. Plakette und ging vor jubelnden Fans und Fotografen auch auf dem im Bürgersteig eingesetzten Stern zu Boden.

Als Ermittlerin Dana Scully in “Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI” war Anderson schon in den 90er-Jahren bekannt geworden. Dies sei eine Traumrolle gewesen, in der sie eine smarte, entschlossene und selbstständige Frau spielen durfte, sagte Anderson bei der Zeremonie.

An der Seite von David Duchovny als FBI-Agent Fox Mulder stand Anderson für “Akte X” von 1993 bis 2002 vor der Kamera. 2016 feierte die Serie mit sechs neuen Folgen ein Comeback. Zu diesem Anlass wurde bereits Duchovny mit einer Sternenplakette in Hollywood geehrt. Andersons Stern liegt nun gleich neben dem ihres Serienpartners.