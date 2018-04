Das Areal der Filmstadt ist so groß wie 500 Fußballfelder

Das Areal der Filmstadt ist so groß wie 500 Fußballfelder ©APA (AFP)

Gigantische Filmstadt in China eröffnet

Es ist Chinas Antwort auf Hollywood: In der ostchinesischen Stadt Qingdao ist am Samstag eine gigantische Filmstadt eröffnet worden, mit der die Investoren die heimische Filmindustrie fördern und US-Studios Konkurrenz machen wollen. Der reichste Mann Chinas, Wang Jianlin, investierte mit seinem Wanda-Konzern nach eigenen Angaben rund 6,5 Mrd. Euro in den Studiokomplex "Qiangdao Movie Metropolis".

“Das ist die größte Investition, die die weltweite Film- und Fernsehindustrie je erlebt hat”, erklärte die Firma. Auf dem Areal, das so groß ist wie 500 Fußballfelder, sind 30 hochmoderne Studios untergebracht, zehn weitere sind in Planung. Das Gelände gleicht einer kleinen Stadt: Es gibt dort eine Schule, ein Krankenhaus, Luxushotels und einen Jachtklub sowie ein Einkaufszentrum mit Restaurants, Eisbahn, einem Freizeitpark und dem größten Kino Asiens.

Bereits vor der großen Eröffnung entstanden in den Wanda-Studios hochkarätig besetzte Produktionen, darunter “The Great Wall” mit Matt Damon und “Pacific Rim: Uprising”.

Anders als bei der Einführungs-Show des Projekts im September 2013, als Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, John Travolta und Nicole Kidman mitfeierten, blieb das ganz große Staraufgebot diesmal aus.