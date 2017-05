Giganten-Duell Kanada – Russland im Eishockey-WM-Halbfinale

Die Russen haben noch eine Rechnung offen - © APA (dpa)

Im Giganten-Halbfinale der 81. Eishockey-WM sinnt Russland am Samstag (15.15 live ORF Sport+) in Köln gegen Titelverteidiger Kanada auf Revanche. Zwei Jahre ist es her, dass die “Sbornaja” im Endspiel in Prag gegen die Ahornblätter mit 1:6 unterging. Es war eine schmerzhafte Demütigung für die stolzen Russen im bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten WM-Goldmedaillensammler.