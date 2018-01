Giftgas-Einsatz der syrischen Armee in Rebellenenklave

Rettungskräfte in einer von syrischen Regierungstruppen belagerten Rebellenenklave werfen der Armee den Einsatz von Chlorgas vor. Bei einem Bombardement am Montag sei das Giftgas freigesetzt worden, erklärten die Weißhelme, eine Gruppe von zivilen Rettungskräften.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte teilte mit, mindestens 13 Personen hätten unter Erstickungsanfällen gelitten. Zu dem Chlorgas-Einsatz kam es nach Angaben der Weißhelme in der Stadt Duma im östlichen Teil der Bewässerungsoase Ghuta. Rund 400.000 Menschen sollen in dem seit 2013 belagerten Gebiet nahe Damaskus leben, das Medienberichten zufolge von der islamischen Extremistengruppe Jaish al-Islam kontrolliert wird. Sie wird von Saudi-Arabien unterstützt.