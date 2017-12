Geyer: "Ära nicht besser, wenn Nachfolger schlecht ist"

"Der Entscheidungsprozess für meinen Nachfolger war ein schwieriger", resümierte Roland Geyer, Intendant des Theaters an der Wien (TaW), am Freitag vor Journalisten die vergangenen Monate, die mit einer zweijährigen Verlängerung seinerseits und der Designierung von Stefan Herheim ab 2022 endeten. Dessen Wahl unterstütze er jedoch vorbehaltlos: "Ich glaube, dass er der Richtige ist."

“Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, ihre Ära wird besser, wenn der Nachfolger schlecht ist”, betonte der 64-Jährige: “Das Haus ist mir nicht wurscht.” Insofern unterstütze er die Wahl eines Künstlerintendanten nach dem Intendantenmanager Geyer: “Bei der Frage, ob man einen Dirigenten oder einen Regisseur nimmt, muss man allerdings sagen, dass das Theater an der Wien natürlich ein besserer Nährboden für einen Regisseur ist.” Ein Dirigent habe im TaW ohne eigenes Orchester keinen wirklichen Einfluss auf die Klangkörper. Mit dem greco-russischen Dirigenten Teodor Currentzis, mit dem ebenfalls verhandelt wurde, sei er befreundet und hoffe, ihn als Dirigent bald ans Theater holen zu können. “Aber ich glaube, dass seine Wünsche der Ausrichtung so extrem waren, dass das dieses Haus nicht geschafft hätte.” Die Idee, das Currentzis-Orchester MusicAeterna ans Haus zu holen, wäre ein finanzieller Brocken gewesen, der nicht zu stemmen gewesen sei.

“Ich wäre nicht bei jeder Personalentscheidung für eine Verlängerung zur Verfügung gestanden”, machte Geyer allgemein deutlich, dass er in den Auswahlprozess stark eingebunden war. Er selbst sei mit Herheim seit Jahren befreundet und habe just für Herbst 2022 die erste Regiearbeit mit ihm am Haus vereinbart. Die Intendanz Herheim startet also gleich mit einer Inszenierung des künftigen Hausherrn.