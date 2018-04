Gewobenes und andere Geschichten

Sylvester Lička brachte Familie, Beruf und künstlerisches Schaffen in Einklang.

Dornbirn. Demütig blickt Sylvester Lička auf sein Leben zurück. Er bekräftigt das mit einem selbst verfassten Gedicht, das er, gleich einem Geschenk, am Ende des Gesprächs rezitiert. „Es bleibt große Dankbarkeit“, sagt er, obwohl die Jugend für ihn und seine Generation nicht einfach war. Die Männer mussten in den Krieg, auch er. Bereits mit 16 machte der 1925 in Wien Geborene und in Graz Aufgewachsene die Kriegs-Matura, und schon nach einem Jahr Studium der Kunstgeschichte an der Universität Graz kam die Einberufung zur Wehrmacht. 1949, als er nach seiner Ausbildung an der Graphischen in Wien nach Vorarlberg übersiedelte, lagen die traumatisierenden Jahre hinter ihm. An den Einsatz an verschiedenen Fronten erinnert sich Sylvester Lička gut, an das Ende auch. Zuvor, auf dem Weg in Richtung der Heimat, hatte er sich als Rossknecht verdingt, um zu überleben. „Sie müssen wissen, dass das nicht wie ein Auslandssemester war, sondern äußerst harte Arbeit“, sagt der 92-Jährige. „Aber genug davon“, deutet er alsbald mit einer vielsagenden Geste und wendet sich den erfreulichen Kapiteln seines Lebens zu.