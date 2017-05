Gewitter in Deutschland – Frau durch Blitzschlag getötet

Tödlicher Blitz in Aachen - © APA (dpa)

In mehreren Teilen Deutschlands hat sich das heiße Wetter der vergangenen Tage in der Nacht auf Dienstag in Gewittern entladen. In Aachen ist eine Frau laut Polizei offenbar davon überrascht worden. Sie wurde am Montagabend von einem Blitz erschlagen. Die 73-Jährige sei am Stadtrand mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spaziergänger habe sie gefunden.