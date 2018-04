Gewinner des Buchhandlungspreises stehen fest

Die Gewinner des heuer zum zweiten Mal vergebenen Österreichischen Buchhandlungspreises stehen fest. Prämiert werden die Buchhandlung Alexowksy (Groß-Enzersdorf), die Haymon Buchhandlung (Innsbruck), die Buchhandlung Heyn (Klagenfurt), die Seeseiten Buchhandlung (Wien) und die Buchhandlung Stark (Gmünd). Die "besten Buchhandlungen des Jahres" erhalten insgesamt 50.000 Euro.

Die nunmehrigen Preisträger wurden aus 80 Einreichungen ausgewählt. Vergeben wird der Preis gemeinsam vom Bundeskanzleramt und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. Die Verleihung findet am 25. April statt.

“Im Zeitalter der Digitalisierung, geprägt von global agierenden Unternehmen wie Amazon, kommt dem klein- und mittelständischen stationären Buchhandel eine besondere Rolle zu. Dort stehen vor allem die qualitativ gute Auswahl sowie die individuelle Beratung und Vermittlung besonderer Bücher durch die Buchhändlerin, den Buchhändler an erster Stelle”, so Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP). “Um diese wichtigen kulturellen Nahversorger zu würdigen und auf ihre Leistungen für die Literatur, für die österreichischen Verlage und für das intellektuelle und literarische Leben hinzuweisen, wird jährlich der Österreichische Buchhandlungspreis vergeben: ein besonderer Preis für besondere Buchhandlungen in unserem Land.”