Gewinnen Sie eine von sieben Autogrammkarten von Christine Scheyer.

Nach einem unglaublichen Rennen konnte die junge Götznerin in ihrer erst vierten Weltcupabfahrt ihren ersten Sieg verzeichnen. Christine Scheyer hat VOL.AT sieben Autogrammkarten für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Schicken Sie uns einfach eine Mail an rebekka.madlener@russmedia.com mit der Begründung, warum gerade Sie eine dieser Autogrammkarten erhalten sollten. Die Gewinner werden mit Bild auf Facebook präsentiert. Der Einsendeschluss ist am Freitag.

Christine Scheyer im VOL.AT-Interview