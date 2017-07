Gewinne jetzt mit VOL.AT Punktekarten für das poolbar-Festival 2017!

Das poolbar-Festival im Alten Hallenbad bringt jedes Jahr über 20.000 BesucherInnen in das Alte Hallenbad. Fast sieben Wochen lang (Juli und August) spielen großartige Bands in einem fantastischen Ambiente, zahlreiche Kurzfilme sowie Licht- & Kunstinstallationen und durchtanzte Nächte machen den Pool zum alljährlichen Erlebnis. Ein unverschämt gutes Programm erwartet auch dieses Jahr die Besucher und besticht mit Designer-Einrichtung, genialer Grafik und mit kreativster Unterhaltung.

Das poolbar-Festival rockt in die nächste Woche!

Am Donnerstag, 27.7 steht um 22.15 Uhr in der Halle der Headliner Element of Crime auf dem Programm. Zuvor wird um 21 Uhr mit DJ psik gefeiert oder den eindringlichen Songs von Faber zugehört. Der Freitag (28.7) punktet mit der Red Bull Music Academy Night, bei der HVOB live auf der Bühne zu sehen sein werden. Am Samstag, 29.7. lässt es Crack Ignaz so richtig krachen. Außerdem erwartet euch am Mittwoch ab 21 Uhr die v:tunes: night mit Mona Ida, Squared Timber und gab& gal. Am Donnerstag kann nach der Bio-Weinverkostung um 17 Uhr, den Klängen von Steiner & Madlaina gelauscht werden. Von UMA und der DJ-Parade am Freitag geht es hinüber in den Samstag, der unter anderem mit LuftRaum und dem Schmuse Chor aufwarten kann. Den Jazzbrunch mit La Risa und die Lesung mit Barbara Nothegger sollte man sich am Sonntag auf keinen Fall entgehen lassen. Alle Infos zum Programm gibt’s hier.

Jetzt Punktekarten gewinnen!

VOL.AT verlost wöchentlich zwei Punktekarten für das poolbar-Festival 2017! Bis zu 12 Veranstaltungen können damit innerhalb von fast sieben Festival-Wochen besucht werden. Jetzt die Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück die beiden Karten gewinnen! Sei dabei beim poolbar- Festival 2017! Mitmachen lohnt sich! Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht angezeigt werden, bitte HIER klicken, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können.