Gewinnauszahlung an Firmeneigentümer um 20 Prozent gestiegen

Laut dem am Donnerstag präsentierten Wertschöpfungsbarometer der Arbeiterkammer (AK) OÖ haben die Mitarbeiter der erfassten Firmen 2016 pro Kopf um 34.054 Euro mehr eingebracht als gekostet. Die Eigentümer haben demnach 16.220 Euro pro Beschäftigtem an Gewinnen entnommen, um 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die AK leitet daraus ab, dass Mindestlohn oder 6. Urlaubswoche wohl finanzierbar wären.

Das AK-Wertschöpfungsbarometer erfasst 1.171 Groß- und Mittelbetriebe in ganz Österreich und rund 13,6 Prozent der unselbstständig Beschäftigten. Man stützt sich auf jene Firmen, die ihre Abschlüsse veröffentlichen müssen.

Demnach erbrachte 2016 jeder Beschäftigte 98.484 Euro (plus 4,4 Prozent gegenüber 2015). Der durchschnittliche Personalaufwand pro Kopf belief sich auf 64.430 Euro (plus 5,1 Prozent). Daraus ergibt sich ein Überschuss von 34.054 Euro pro Mitarbeiter. Besonders ins Auge stachen der AK die Gewinnauszahlungen an die Eigentümer: Diese seien nämlich um 20 Prozent auf 16.220 Euro pro Beschäftigtem gestiegen.