Gewinn bei Samsung schnellte auf Rekordhoch

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie nie zuvor. Für das erste Quartal sagte der Apple-Konkurrent am Freitag einen Gewinn von 15,6 Billionen Won (zwölf Mrd. Euro) voraus, das sind 57,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Den Aktienmarkt haben diese Zahlen allerdings wenig beeindruckt.

Das Unternehmen stellt aber auch Speicherchips her, die in den vergangenen Monaten einen Boom erlebten. Analysten sehen aber auch hier den Höhepunkt erreicht und rechnen mit einem wachsenden Angebot auf dem Markt. Die Preise für die in Mobilgeräten genutzten NAND-Speicher sind bereits Ende 2017 auf Talfahrt gegangen. Eine ähnliche Entwicklung erwarten Experten nun auch bei den DRAM-Chips, die vor allem in Servern zum Einsatz kommen.