Gewichtheber Algebow wegen Dopingverdachts suspendiert

Der zweimalige Weltmeister und Olympia-Dritte Ruslan Albegow aus Russland ist wegen Dopingverdachts vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Gewichtheber-Weltverband (IWF) am Montag mit. Der Superschwergewichtler ist der einzig verbliebene russische Olympia-Medaillengewinner von London 2012 im Gewichtheben. Die anderen fünf Athleten sind nachträglich disqualifiziert worden.

Von den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Jahr war die gesamte russische Gewichtheber-Mannschaft wegen zahlreicher Dopingfälle in den Jahren zuvor ausgeschlossen gewesen. Auch bei den Weltmeisterschaften in zwei Wochen in den USA darf Russland nicht starten. Der russische Gewichtheber-Verband sowie acht weitere Nationen wurden wegen mehrerer positiver Dopingfälle bei den olympischen Nachtests von Peking 2008 und London 2012 für ein Jahr suspendiert. Albegow bleibt bis zur Klärung seines Falls gesperrt.