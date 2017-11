Gewerkschaften demonstrierten in Brüssel für soziales Europa

Vertreter der europäischen Gewerkschaften, darunter auch des ÖGB, haben am Mittwoch in Brüssel für ein soziales Europa demonstriert. Die Kundgebung fand eine Woche vor dem EU-Sozialgipfel der Staats- und Regierungschefs in Göteborg statt, bei dem eine neue "Säule sozialer Rechte" mit mehr Rechten für die Arbeitnehmer verkündet werden soll.

Nach Angaben der Organisatoren – Europäischer Gewerkschaftsbund, ÖGB und belgische Gewerkschaften – kamen rund 10.000 Teilnehmer zu der Demonstration. Die Polizei sprach von 6.500 Teilnehmern.

Mit einer Online-Kampagne rufen die europäischen Gewerkschaften dazu auf, einen Appell an die 28 Staats-und Regierungschefs der EU-Länder abzusenden. “Die Gewerkschaften in ganz Europa fordern bindende Maßnahmen, um das Leben der arbeitenden Menschen zu verbessern”, sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar laut einer Aussendung: “Unverbindliche Prinzipien und Grundsätze haben wir bereits genug in der EU, wir erwarten endlich konkrete Schritte.” Foglar nimmt auch am Sozialpartnergipfel in Göteborg teil.