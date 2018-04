Gewerkschaft weist SPÖ zurück und stärkt Coca-Cola Rücken

Die Gewerkschaft PRO-GE hat sich am Freitag nach dem Aufruf zum Coca-Cola-Verzicht gemeldet: Der steirische LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) habe damit "deutlich über das Ziel hinausgeschossen": "Ein Getränke-Boykott wird weder die Stahlindustrie schützen, noch ist sie gerade im Fall von Coca-Cola sinnvoll, da beinahe die gesamte Wertschöpfung in Österreich liegt", so Bundessekretär Manfred Felix.

Coca-Cola sei mit mehr als 1.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Burgenland und produziert Getränke für Österreich und einige Nachbarländer. Auch die österreichischen Rübenbauern seien Teil dieser Wertschöpfungskette und profitieren vom österreichischen Standort. So würden die Getränke unter anderem mit Saccharose aus österreichischem Rübenzucker gesüßt, erklärte die Gewerkschaft.

“Vor allem durch das große Engagement aller Coca-Cola Betriebsräte und dem Zentralbetriebsratsvorsitzenden Christian Hauck ist es gemeinsam mit Gewerkschaft und Sozialpartnern gelungen, die Arbeitsplätze und damit auch den Produktionsstandort in Österreich abzusichern. Ihre Empörung über die Aussagen von Schickhofer ist daher mehr als verständlich. Sie haben die volle Unterstützung der PRO-GE”, betonte Felix und forderte, solche unbedachten Aussagen künftig zu unterlassen. “Sie schaden nur. Handelskriege lassen sich dadurch nicht gewinnen.”

Noch am Donnerstag hatte der österreichische Coca-Cola Unternehmenssprecher Philipp Bodzenta verstört gezeigt. Man sei “überaus erstaunt” über Schickhofers Wortmeldung: “Eigentlich haben Sie dazu aufgerufen, ein österreichisches, lokal enorm engagiertes Unternehmen zu benachteiligen.” Der Betriebsrat der österreichischen Coca-Cola-Niederlassung forderte einen Widerruf. Schickhofer hatte im Zusammenhang mit der US-Strafzollpolitik zum Verzicht auf den Konsum von “Luxusprodukten” aus den USA, wie eben von Coca-Cola, aufgerufen.