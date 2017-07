Polizeieinsatz in St. Pölten - © APA (Gindl)

Zu einer familiären Gewalttat ist es in der Vorwoche in St. Pölten gekommen. Ein 31-Jähriger soll seine Mutter durch Schläge schwer verletzt haben. Die 66-Jährige wurde im Krankenhaus in künstlichen Tiefschlaf versetzt, bestätigte Polizeisprecher Roland Berger einen Bericht der Gratiszeitung “Heute”. Der Verdächtige wurde in U-Haft genommen, die Staatsanwaltschaft ermittle.