Gewalttätiger Disput in Wiener Tramway: Polizist verletzt

Tatort Tramway - © APA

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es Samstag früh in einer Straßenbahn-Garnitur der Linie 58 in Wien-Hietzing gekommen. Ein Fahrgast weigerte sich gegen 6.20 Uhr beharrlich, die Tram zu verlassen. Der Straßenbahn-Lenker verständigte schließlich die Polizei. Als Beamte eintrafen, eskalierte die Situation, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.